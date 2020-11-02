شكرا لقرائتكم خبر عن شبانه فى تلفزيون ”الخليج 365” : محمود وحيد يواجه شبح الرحيل عن الأهلي بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " الخليج 365 " أن محمود وحيد ظهير أيسر فريق الكرة بالاهلى يواجه شبح الرحيل في الموسم المقبل بعدما فشل في إثبات ذاته أمام الجنوب افريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني الذى يري أن وحيد من الصعب أن يكون بديل للتونسي على معلول الظهير الأيسر في الفترة المقبلة خاصة أنه تعرض لأكثر من إصابة في الموسم الحالي رغم عدم مشاركته وهو ما يؤكد عدم قدرته على تحمل التدريبات البدنية الخاصة بلاعبي الاهلى

تابع الإعلامي محمد شبانه فى تلفزيون " الخليج 365 أن موسيمانى يري أنه مع عودة أيمن أشرف للعب في الجبهة اليسرى سيحل هذه الأزمة خاصة أنه طلب تدعيم الدفاع بثلاثة لاعبين مما يعني عودة اشرف لمركزه الأصلي كظهير ايسر.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس فى الخامسة مساءً، ويتناول الأحداث الرياضية والملفات الخاصة بالانتقالات الصيفية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها ما يدور داخل قطبى اللكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفيات.