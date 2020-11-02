شكرا لقرائتكم خبر عن سامى قمصان: الأهلى مش محتاج صفقات كتير ولازم صالح جمعة يساعد نفسه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سامى قمصان، مدرب النادى الأهلى، أن احتياجات الفريق من التدعيمات خلال الميركاتو الجارى محدودة للغاية، وأضاف قمصان فى تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: أبارك لجماهير الأهلى والإدارة واللاعبين بالفوز المستحق ببطولة الدورى، الأداء لم يكن على المستوى المطلوب بعد توقف كورونا، ولكن مع بيتسو موسيمانى الأداء أصبح أفضل، ونتمنى استمرار الأداء من أجل تحقيق بطولة أفريقيا التى تنتظرها الجماهير.

وأضاف: "منذ قدوم موسيمانى هو يدرس أكثر من ملف، ختام الدورى وأفريقيا والقائمة الجديدة والمعارين استطاع أن يعرف قدرات جميع اللاعبين، واحتياجات الفريق بالموسم الجديد محدودة للغاية وقادرون على تعويضها باستعادة بعض المعارين، والأهلى لن يتأخر عن طلبات موسيمانى".

وواصل قمصان متحدثاً عن صالح جمعة: "لا خلاف على المهارة الفنية التى يمتلكها صالح جمعة، وحتى خارج الملعب يتعامل بأسلوب جيد ومن أطيب اللاعبين، لديه مزايا وعيوب مثل أى شخص، ولكنه يجب أن يساعد نفسه بشكل أكبر لأنه لا يمكن لأحد مساعدته".

واختتم قمصان: "موسيمانى منحه الفرصة واستعاد لياقته بشكل كبير، وفقد الكثير من وزنه وأنا من أكثر الناس التى تتمنى عودته من جديد لتشكيل الأهلى".