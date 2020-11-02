شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي: فضلت الاتحاد السكندري علي الدورى التركى وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عمار حمدي، لاعب الاتحاد السكندري الحالي والأهلي سابقًا، إنه سعيد بالانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري بسبب جماهيره وإدارته، وأكد عمار حمدي في تصريحات تليفزيونية : "تلقيت عدد من العروض المحلية والأجنبية وعلى رأسها كاراجمرك التركي".

وتابع لاعب الاتحاد : " فضلت الاتحاد السكندري علي كاراجمرك التركي رغم حصولى على مبلغ مالي اقل مع زعيم الثغر"، كما تحدث عمار حمدي، عن كواليس حديثه مع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، وحسام عاشور، لاعب الأهلي السابق والاتحاد الحالي، بعد توقيعه.

وقال عمار حمدي : " حسام حسن تحدث معي والتدريب تحت قيادته أمنية كبيرة لي وأنا كان نفسي أتدرب تحت قيادة حسام حسن وإيهاب جلال"، وعن حديثه مع حسام عاشور، شدد: "حسام عاشور يعلم العروض التي أمتلكها ولكنه تحدث معي وقالي لي نصًا أن المباراة في نادي الاتحاد السكندري بـ100 مباراة مع أي فريق أخر، فهو نادي جماهيري كبير".

فيما أكد عمار حمدي انه قام بالتجديد مع النادي الأهلي قبل توقيع عقود اعارته لنادي الاتحاد السكندري"، وتابع: "مددت عقدي مع الأهلي 3 سنوات قبل الانتقال للاتحاد السكندري".

و كشف عمار حمدي عن تفاصيل مفاوضات نادي بيراميدز معه في الفترة الماضية، قائلا : "بيراميدز تواصل معي لضمي قبل الانتقال للاتحاد السكندري"، وأوضح: "لن ألعب في مصر إلا في الاتحاد السكندري أو الأهلي وأطمح بالإحتراف الخارجي".