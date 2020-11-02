شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سالم: رحلت عن الزمالك لأنى لا أقبل دور الموظف ولن نتأثر برحيل طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد سالم صانع ألعاب المقاولون العرب عن سعادته بإنهاء ذئاب الجبل للموسم الجارى فى المركز الرابع بجدول مسابقة الدورى العام، وهو الهدف الذى حدده الفريق منذ بداية الموسم، وقال سالم فى تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامى سيف زاهر: "قدمنا موسما جيدا مع الفريق ونجحنا فى تحقيق الهدف المطلوب منا وهو المركز الرابع، والسر فى ذلك يرجع إلى الاستقرار الإدارى بوجود محسن صلاح ومحمد عادل، بالإضافة إلى عماد النحاس، وأنا أعرفه منذ أن كان فى قطاع ناشئين الأهلى".

وأضاف: "النادى وفر لنا كل الأمور من أجل الاستقرار والجهاز الفنى وفر لنا كل الجوانب النفسية والفنية، يتبقى فى عقدى موسمين مع النادى وراض تماماً عن مستواى وخضت حوالى 28 مباراة، وسجلت 8 أهداف، وأتمنى أن نكمل فى الموسم الجديد ما تحقق هذا الموسم".

واصل سالم: "الأهلى حسم لقب الدورى فى الموسم الجارى عن جدارة واستحقاق، الموسم كان صعب وطويل ومع ذلك حسمه الأهلى مبكراً".

واستكمل سالم: "لا أقبل دور الموظف فى أى ناد، ولذلك رحلت عن الزمالك بعد 6 أشهر فقط، وجلبت عروضاً للإعارة من أجل المشاركة، وعماد النحاس يمتلك مفاتيحى".

واختتم لاعب المقاولون: "طاهر لاعب مميز وأتمنى له التوفيق مع النادى الأهلى والمقاولون بيته فى أي وقت سيحتاجنا سنكون بجانبه، ولكن لدينا لاعبين مميزين قادرين على تعويض غيابه".