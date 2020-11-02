شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل أفشة يتحدث عن عرض سيلتك الإسكتلندى ويؤكد رفض الأهلى بسبب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدى أفشة، صانع ألعاب الأهلي، عن آخر العروض التى تلقاها اللاعب فى الفترة الأخيرة قائلا: "سيلتك الإسكتلندى يرغب فى ضم أفشة من الأهلى وهناك اهتمام كبير باللاعب ثم إعارته لأحد الأندية الأوروبية"، وأضاف إسماعيل فى تصريحات تليفزيونية: "الأهلى يرفض تمامًا التفريط فى خدمات أفشة خاصة فى ظل الاستعدادت لنهائى دورى أبطال أفريقيا".

وكشف إسماعيل: "أبحث مع نادى الزمالك موقف أحمد أبو الفتوح فى الوقت الجارى، وإذا لم يوافق الزمالك على عودته فهو يمتلك أكثر من عرض محلى وخارجى أبرزها من نادى بورتو البرتغالي".

وواصل: "لدى بعض المقربين داخل الأهلى وعرضت عليه إيفونا وكل المطلوب من أجل الحصول على خدماته ولم يتم الرد بشأن عودة إيفونا، ولكن أعتقد أن عدد الأجانب هو من يمنع عودة اللاعب".

وفى سياق آخر، ما زالت المفاوضات مستمرة بين مسئولى النادى الأهلى ووادى دجلة، لاختيار الأخير لاعبين ضمن صفقة ضم الأحمر لأحمد رمضان بيكهام مدافع الغزلان خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث أنهى الطرفان الاتفاق بينهما على شراء الأهلى بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، إلا أنه لم يتم الاستقرار على أى اسم من هذين اللاعبين حتى الآن.

وكشف مصدر مطلع بوادى دجلة أن إدارة ناديه والجهاز الفنى طلبا استعارة أى من ناصر ماهر أو محمد شريف أو صلاح محسن أو أكرم توفيق، إلا أن الأهلى رفض وتمسك بهم خاصة فى ظل رغبة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى فى الاعتماد عليهم فى الموسم الجديد، لاسيما أنه تم إخبارهم بانتهاء إعارتهم وعودته لصفوف المارد الأحمر من جديد.

وأضاف المصدر أن الأهلى اقترح إمكانية إعارة العربى بدر لاعب وسط فريق الشباب والصاعد حديثًا للفريق الأول، مع لاعب أخر من فريق الشباب، وهو ما يتم دراسته حاليًا داخل النادى الدجلاوى لحسم الأمر.