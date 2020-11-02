شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد 40 مليون جنيه لضم ثلاثى بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قرر تدعيم خط وسط الفريق خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وواصل فى تصريحات تليفزيونية: "مسئولو الزمالك قرروا رفع العرض المالي المقدم للحصول على خدمات دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار لاعبي فريق بيراميدز إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليونا".

واختتم فاروق كلامه: "مسئولو الزمالك يحاولون الضغط على مسئولى بيراميدز وإقناعهم بالتخلى عن الثلاثي في الموسم المقبل".

من ناحية أخرى انتظم حازم إمام الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية اليوم، عقب انهاء البرنامج التأهيلي والتجهيزي، الذي وضعه له الجهاز الفني والطبي للفريق خلال الفترة السابقة .وشارك اللاعب بالمران بشكل طبيعى، حيث تم الاطمئنان عليه استعدادا للفترة القادمة.

كما شارك محمود علاء مدافع الفريق في جزء من التدريبات الجماعية، وأدى علاء الفقرات الفنية بالكرة على هامش المران، وتم الاطمئنان عليه، حيث تم الاكتفاء بهذه الفقرات، وكان اللاعب قد أدى أمس تدريبات خاصة بجيمانيزيوم النادي ، بناء على تعليمات الجهاز الفني.

وتواجد محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالتدريبات اليوم، وشارك الونش بشكل تدريجي في جزء من تدريبات الكرة، وبعض الفقرات الفنية بالمران اليوم وذلك بالاتفاق بين الجهاز الطبي والفني للفريق تمهيدا للانتظام بشكل كامل خلال الفترة المقبلة.

واطمأن الجهاز الطبي والفني على حالة اللاعب، واستجابته للبرنامج التأهيلي والعلاجي الذي وضع له خلال الفترة السابقة، وعقب انتهاء اللاعب من هذه الفقرات قرر الجهاز استكماله للتدريب في الجيمانزيوم.