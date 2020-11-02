ملف الأحد... آرسنال يستعيد توازنه بمشاركة النني.. عمار يرحل إلى الاتحاد.. ورنالدو يعود للتسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم الأحد1 نوفمبر 2020.
رسميًا.. الزناتي يعلن استقالته من اتحاد الكرة
الأهلي: سنتقدم بشكوى ضد محمد فضل.. واستبعاد كهربا من المنتخب "شخصنة"
"الأزمة تشتعل".. أول تعليق من فضل بعد واقعته مع كهربا
صفقة تونسية تقترب من الإسماعيلي
ضربة للرجاء قبل مواجهة الزمالك
النني: واجهنا يونايتد بهدف الفوز.. ولا أخشى أي منافس وأثق في قدراتي
الاتحاد السكندري يعلن ضم لاعب الأهلي لمدة موسمين
بمشاركة النني.. آرسنال يستعيد توازنه بإسقاط مان يونايتد في قمة بريميرليج
في مباراته الأولى بعد كورونا.. رونالدو يحتاج 180 ثانية للتسجيل (فيديو)
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