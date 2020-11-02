عبد الحفيظ: لم نتلق عروض رسمية لضم أفشة.. وموسيماني استقر على عودة هذا الرباعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ،مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه إدارة ناديه لم تتلق أي عروض رسمية للتعاقد مع لاعب الفريق مجدي أفشة".

وقال عبد الحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة صدى البلد، إن تلقى أي لاعب عروض احتراف خارجية يعد أمر جيد، لكن ما يقال حول وجود عرض من سيلتك الاسكتلندي لضم أفشة غير صحيح.

وأوضح، أن اللاعب مستمر مع الأهلي ويركز حاليا في نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد حسم الدوري، ولم يصلنا أي عرض خارجي رسمي للتعاقد معه.

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وعن ملف عودة المعاريين، أوضح أن بيتسو موسيماني استقر على عودة كل من صلاح محسن وناصر ماهر ومحمد شريف وأكرم توفيق للتواجد مع الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار مدير الكرة في الأهلي إلى أن موسيماني لم يحسم موقفه من عودة أحمد ياسر ريان أو تجديد اعارته مع فريق الجونة.

وأتم عبد الحفيظ:" سيكون هناك اجتماع مع موسيماني لمعرفة خطة المدرب بشأن الفترة المقبلة من أجل الاستعداد لنهائي دوري أبطال أفريقيا".