الأهلي: سنتقدم بشكوى ضد محمد فضل.. واستبعاد كهربا من المنتخب "شخصنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه سيتقدم بشكوى ضد محمد فضل عضو لجنة إدارة اتحاد الكرة، بعدما قام الأخير بتقديم شكوى ضد محمود كهربا لاعب الفريق، على خلفية المشادة التي وقعت خلال احتفال الفريق الأحمر بلقب الدوري بعد مباراة طلائع الجيش.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة صدى البلد، إنه حتى أمس لم يكن ليرغب في التقدم بأي شكوى ضد محمد فضل، لكن بعد تصريحات الأخير التي أعلن فيها أنه سيقدم شكوى للجنة الانضباط من أجل معاقبة كهربا، فقد قرر أن يقوم بحفظ حقوق النادي التي يمثلها اللاعب.

وأضاف، أن الأهلي أشاد بدور اللجنة الخماسية وترفع عما حدث خلال الاحتفال بالدوري، لكن ما قام به فضل دفعه للتقدم بشكوى ضد عضو اتحاد الكرة.

وتابع: "كل شخص يجب عليه أن يتحمل نتيجة أفعاله مهما كان حجمه، ومصر كلها شاهدت ما حدث، وأنا قمت بمشاهدة اللقطة أكثر من 14 مرة للتأكد من عدم وقوع كهربا في الخطأ".

وعن استبعاد كهربا من المنتخب بسبب هذه الواقعة، رد قائلا:" مالهاش علاقة دا اختيار فني، وفي حالة حدوث ذلك سيكون هناك شخصنة والكرة لا تدار بشكل شخصي".