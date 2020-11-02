عبد الحفيظ لفضل: المسؤول ليس دائما على حق.. وكهربا لم يخطيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، بشأن تقديم مذكرة للجنة الانضباط لمعاقبة كهربا لاعب الأهلي، بسبب ما قام به خلال احتفالات النادي بالتتويج بالدوري.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لقناة صدى البلد:" كنت أتمني عدم الحديث في هذا الامر، وتحدثنا أمس وأكدنا على احترام المنظومة".

وأضاف متسائلًا: "ماذا نتنتظر من إدارة الأهلي؟ معاقبة لاعب على فعل أو شيء لم يقم به!، وماذا ستعرض امام لجنة الانضباط؟".

وتابع: "ما سيتم عرضه على لجنة الانضباط سيكون شريط الاحتفال أو الاستشهاد بكلام من حضر الواقعة".

Advertisements

وأكمل: "الموضوع كان في إطار احتفالية، محمود الخطيب لم يكن لينتظر لمعاقبة كهربا لو رأى أنه مخطيء".

وأوضح: "باختصار المسؤول ليس دائما على حق، مستحيل توقيع عقوبة ولو بجنيه واحد فقط على لاعب لم يخطأ لإرضاء مسؤول".

واختتم، أنه تحدث مع اللاعب وشرح له الموقف بشكل كامل، فلم يجد أن كهربا أخطأ في حق محمد فضل كما يدعي الأخير، ولا يمكن محاسبه لاعب الأهلي على فعل لم يرتكبه.