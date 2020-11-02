محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
كشف عبد الرحمن إسماعيل وكيل اللاعب أحمد أبو الفتوح ظهير الزمالك المعار إلى سموحة، عن تلقى موكله عرضًا من بورتو البرتغالي.
وقال إسماعيل في تصريحات عبر قناة النهار وان، إن انتقال أبو الفتوح للبرتغال توقف بسبب انتشار فيروس كورونا في الفترة الماضية.
وأضاف: "اللاعب تلقى عرضًا من بورتو البرتغالي لكن الأمور لم تكتمل بسبب انتشار فيروس كورونا".
وأوضح، أن نادي سموحة يرغب في استمرار أبو الفتوح بين صفوفه في الموسم المقبل، لكن الأمور لم يتم حسمها بشكل نهائي حتى الآن.
واتم :" سنعقد جلسة مع مسؤولي الزمالك خلال الأيام المقبلة لمناقشة مصير اللاعب وتحديد ما إذا كان سيستمر في الزمالك أم سيخرج معارًا من جديد".
كانت هذه تفاصيل خبر وكيله: جلسة مع الزمالك لحسم ملف العرض البرتغالي لضم أبو الفتوح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.