"الأزمة تشتعل".. أول تعليق من فضل بعد واقعته مع كهربا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إن لجنة الانظباط باتحاد الكرة سوف تجتمع غدًا الإثنين بشأن واقعة لاعب الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا".

وأضاف فضل في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة متأخرة من اليوم الأحد :"لا يوجد لاعب خارج عن القانون، الواقعة تم تحويلها إلى لجنة الانضباط".

وتابع :"تحدثت مع محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وكنت أنتظر رد فعل النادي الأهلي بعد واقعة كهربا، وأشكر سيد عبد الحفيظ على تصريحاته، لكن الملف تحول إلى لجنة الانضباط وهيّ من ستتخد القرار غدًا الإثنين".

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وأنهى فضل تصريحاته :"جماهير الأهلي فوق رأسي، لكن أنا مسئول ومجلس الجبلاية يتخذ القرارات بعيدًا عن الانحياز سواء لصالح الأهلي أو الزمالك".

وشهدت مباراة الأهلي وطلائع الجيش، والتي أقيمت مساء أمس السبت مشادة كلامية بين محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد فضل خلال مراسم تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري.

وحصل الأهلي على بطولة الدوري للموسم الخامس على التوالي والـ42 في تاريخ القلعة الحمراء.