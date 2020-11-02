عمار حمدي: حسام عاشور نصحني بالانضمام للاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمار حمدي لاعب الاتحاد السكندري، أن حسام عاشور اللاعب المنضم حديثاً للفريق نصحه بالانضمام للفريق، مشيراً إلى أنه لم يتردد في قبول العرض.

وانضم عمار حمدي إلى الاتحاد السكندري من الأهلي على سبيل الإعارة لمدة موسمين.

وقال عمار حمدي في تصريحات لبرنامج "نمبر1" عبر قناة "النهار": "إبراهيم حسن تحدث معي، وقال لي أنه يريد مني التواجد مع الفريق، ولم اتردد في قبول العرض".

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وأضاف: "كنت اتمنى التدرب تحت قيادة حسام حسن، وقلت انني إذا خرجت من الاهلي سأذهب للاتحاد على سبيل الاعارة وإذا خرجت من النادي الاهلي ولم يكن هناك عروض من هنا فإنني أود الاحتراف خارج مصر".

وتابع: "حسام عاشور تحدث معي وقال لي ان الاتحاد نادي جماهيري وألا استمع لأي عرض أخر ونصحني بالانضمام للاتحاد".

واختتم عمار حمدي تصريحاته: "ان شاء الاتحاد السنة الجاية يكون في مكان جيد ويحتل مركز في المربع الذهبي للدوري".