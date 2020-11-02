أرتيتا: أؤمن بقدرات النني.. ويريد المساهمة بغض النظر عن دوره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال، أن محمد النني لاعب الفريق يلعب لصالح الفريق، مشيراً إلى أنه يؤمن بالقدرات التي يمتلكها.

وشارك النني في فوز أرسنال على مانشستر يونايتد، بهدف نظيف مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وقال أرتيتا في تصريحات عقب المباراة: "ما ينقله النني للفريق هو شيء خاص، لديه هذه الطاقة كشخص، إنه يدخل الغرفة ويخلق هذا الجو، اليوم قلت إننا بحاجة إلى تلك الطاقة وهذا الشعور الإيجابي الذي يجلبه في كل وقت، أعتقد أنه كان رائعاً".

وأضاف المدير الفني لنادي أرسنال: "أنا لعبت معه، لذا أعرف قدراته ومن هو كشخص وما يقدمه للفريق، أحب اللاعبين الذين لا يتمتعون بالغرور، الذين يلعبون لصالح الفريق، والذين يريدون المساهمة بغض النظر عن الدور، سواء كان لدقيقة واحدة أو 96 دقيقة".

واختتم أرتيتا تصريحاته: "النني لاعب يساهم في ثقافتنا، وشخص يحظى بإعجاب الجميع في النادي، والآن أعتقد أن القدرات التي يظهرها دائماً ما كنت كنت أؤمن بأنه يمتلكها".