أشاد حسن الشامي قائد فريق المقاولون العرب الدور الكبير الذي لعبه عماد النحاس ذئاب الجبل هذا الموسم. وقال الشامي خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "طاهر محمد اكتسب خبرات كبيرة من اللاعبين الذي زاملوه". اكتسب خبرات كبيرة من اللاعبين الذي زاملوه". واردف: غرفة خلع الملابس هي سر نجاح اي مدير فني مع اي فريق. واكد: النحاس منحني مساحة كبيرة في Advertisements التعامل مع اللاعبين وصنع حالة رائعة للفريق، كنا نعاني من ضغوط نفسيه كبير خوفا من ضياع المركز الرابع. التعامل مع اللاعبين وصنع حالة رائعة للفريق، كنا نعاني من ضغوط نفسيه كبير خوفا من ضياع المركز الرابع. وافصح: تعرضنا لانتقادات كبيرة لكن نجحنا في تحقيق هدفنا. واتم: مؤمن سليمان "قال علينا مبطلين كورة قبل الماتش بتاعه معانا الموسم الماضي".. وقدرنا نهزم فريقه بثلاثية نظيفة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قائد المقاولون يعلق على انتقادات مؤمن سليمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.