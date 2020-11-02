طبيب المنتخب يفحص الشحات قبل عرض موقفه على جهاز البدري

أجرى الدكتور محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم فحوصات طبية على حسين الشحات لاعب النادي الأهلي للوقوف علي حالته ومعرفه مدي إصابته الأخيرة التي لحقت به مؤخرا وابعدته عن لقاء فريقه في ختام مسابقة الدوري الممتاز . التي لحقت به مؤخرا وابعدته عن لقاء فريقه في ختام مسابقة الدوري الممتاز . وطلب الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق الوطني خضوع اللاعب لهذه الفحوصات بمعرفه طبيب المنتخب وعرض نتائج هذا الكشف عليه لمناقشة أمره من الناحية الطبية مع أعضاء جهازه الفني قبل حسم قائمة الاسماء المنضمة من لاعبي الاهلي

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