فهد المرداسي يعلق على الأخطاء التحكيمية في مباراة النصر والشباب بالدوري السعودي

تحدث فهد المرداسي المستشار التحكيمي عن الأخطاء التحكيمية في مباراة النصر والسعودي في الدوري السعودي.

وخسر النصر أمام الشباب بهدفين مقابل هدف في الدوري السعودي وشهدت جدلا تحكيميا واسعا.

اكد فهد المرداسي المستشار التحكيمي ان لا توجد ضربة جزاء لفريق النصر السعودي في الدقيقة ال ٩ من عمر المباراة و ان التداخل الحادث بين اللاعبين تنافس طبيعي .

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و اضاف فهد المرداسي ان هناك ركلة جزاء لم تحتسب لفريق النصر في الدقيقة ٤٨ عقب تدخل عنيف و متهور من اللاعب الشباب علي اللاعب النصر السعودي كما اكد فهد المرداسي ان لابد ان يكون مسك

اللاعب او اعاقته عن الكرة مؤثر لكي تحتسب ركلة جزء لذا فقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزء لفريق الشباب في الدقيقة ٥٠ صحيح .

و اكد فهد المرداسي ان في هدف الشباب الاول غير صحيح لكون اللاعب رقم ٢٠ الذي اصطدمت به الكرة اثناء دخولها المرمي في وضع تسلل و اشار المرداسي ان وجود اللاعب في هذا المكان يعاقب عليه القانون بالتداخل في اللاعب و هو في وضعيه تسلل . كما قال فهد المرداسي ان هدف

النصر في الدقيقة ٦٠ هدف صحيح الان اللاعب لعب علي الكرة أولاً و ما حدث هو تدخل و احتكاك طبيعي بين اللاعبين وًاشار المرداسي ان قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للنصر في الدقيقة ٧٦ صحيح الان اللاعب الشباب اثناء لعب الكرة يده كانت في وضعها الطبيعي و ايضاً اكد ان لا توجد ضربة جزء للنصر في الدقيقة ٩١ و ان الكرة لم تصتدم بيد اللاعب من الاساس .

و اضاف فهد المرداسي ان ركلة الجزاء المحتسبة للشباب في الدقيقة ٩٤ صحيحه بسبب قيام اللاعب النصر بالتدخل بتعور علي اللاعب الشباب في منطقة الجزء و ايضاً اكد ان الهدف الثاني للشباب صحيح بسبب عدم وجود اي اللاعب من الفريقين داخل منطقة الجزء اثناء لعب ركلة الجزء .