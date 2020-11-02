لماذا لم يصافح كهربا محمد فضل في احتفالية تتويج الأهلي بالدوري

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة عن سبب عدم مصافحة محمود كهربا لاعب الأهلي لمحمد فضل عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خلال احتفالية تتويج الأهلي بالدوري. الأهلي بالدوري. وبحسب المصدر، فإن كهربا أقدم على ذلك لأن فضل سبق وأن قدم مذكرة ضد اللاعب في أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك خلال شهر فبراير الماضي. في أحداث السوبر بين الأهلي والزمالك خلال شهر فبراير الماضي. وكانت مباراة السوبر شهدت أحداثًا مؤسفة بين لاعبي الأهلي والزمالك بعد فوز الزمالك بالبطولة، ونتج عن ذلك توقيع عقوبات قوية على لاعبي الفريقين.

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