سيد عبد الحفيظ يعلن عودة رباعي الأهلي المعار

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي، عودة صلاح محسن وناصر ماهر وأكرم توفيق ومحمد شريف من الأندية التي انتقلوا إليها على سبيل الإعارة.

قال عبد الحفيظ في تصريحات

لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "قررنا عودة الرباعي للأهلي في الموسم المقبل، وموسيماني في النهاية هو الذي يحسم مصيرهم".

وتابع أن اللاعبين المحترفين علي معلول وجيرالدو ينضمان إلى منتخب بلادهم وسيحصلون على راحة إضافية لزيارة أسرهم، مشيرًا إلى أن موسيماني يعمل 24 ساعة ويسعى دائمًا للأفضل، وسيعقد معه جلسة خلال أيام لتحديد برنامج الفريق الفترة المقبلة.