سيد عبد الحفيظ: نرفض إحالة كهربا للجنة الانضباط

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادي الأهلي عدم رضا عن قرار إحالة لاعب الفريق محمود كهربا الى لجنة الانضباط. وقال عبد الحفيظ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "نحترم منظومة اتحاد الكرة ولكن لا نقبل احالة محمود كهربا إلى لجنة الانضباط، فيديو الواقعة واضح فكيف يتم معاقبة اللاعب. هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "نحترم منظومة اتحاد الكرة ولكن لا نقبل احالة محمود كهربا إلى لجنة الانضباط، فيديو الواقعة واضح فكيف يتم معاقبة اللاعب. واردف: لم نعاقب كهربا ماديا بعد ازمة محمد فضل، ومستحيل ان يتستر الخطيب على كهربا ان اخطأ. واتم: ليس لي علاقة باستبعاد كهربا من المنتخب ان حدث، وسوف نقدم شكوى للجنة الانضباط بخصوص ما حدث مع كهربا.

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