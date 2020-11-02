وكيله: بورتو البرتغالي طلب ضم أحمد فتوح من الزمالك

تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل أحمد أبو الفتوح، لاعب نادي الزمالك المعار في صفوف سموحة ، عن مصير اللاعب الذي أنضم إلى صفوف المنتخب الوطني.
وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أبحث مع نادي الزمالك موقف أحمدأبو الفتوح في الوقت الجاري وإذا لم يوافق الزمالك على عودته فهو يمتلك أكثر من عرض محلي وخارجي".
وأوضح: "أبرز العروض التي يمتلكها أبو الفتوح من نادي بورتو البرتغالي".
كما تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل ماليك إيفونا، مهاجم الفريق الأول لكرةالقدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن حقيقة اقتراب المهاجم الجابوني من صفوف النادي الأهلي.
وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "لدي بعض المقربين داخل الأهلي وعرضت عليه إيفونا وكل المطلوب من أجل الحصول على خدماته".
وتابع: "لم يتم الرد بشأن عودة إيفونا ولكن أعتقد أن عدد الأجانب هو من يمنع عودة اللاعب".
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