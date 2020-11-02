وكيله: سيلتك الاسكتلندي يرغب في ضم قفشة من الأهلي

تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل محمد مجدي أفشة، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن أخر العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الأخيرة.
وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "سيلتك الإسكتلندي يرغب في ضم قفشة منالأهلي وهناك اهتمام كبير بخدماته".
وتابع: "سيلتك يرغب في ضم أفشة ومن ثم إعارته لأحد الأندية الأوروبية".
وأتم: "الأهلي يرفض تمامًا التفريط في خدمات اللاعب وخاصة في ظل الاستعدادت لبطولة نهائي دوري أبطال إفريقيا".
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