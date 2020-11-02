عبداللطيف الدوماني : محمود الونش أفضل مدافع في الزمالك

تحدث عبداللطيف الدوماني، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن الخط الدفاعي لنادي ميت عقبة قبل مواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال عبداللطيف الدوماني في تصريحات لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "الزمالك يمتلك خط دفاع قوي ولكن محمود الونش

هو أفضل مدافع في الزمالك وأفضل أيضًا من محمود علاء وهذا لا يقلل من الأخير".

وتابع: "أتمنى أن يلحق الونش بلقاء الرجاء فتواجده ضروري للغاية في تلك المباراة المهمة".

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، شارك في جزء من تدريبات الفريق

استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، اليوم الأحد. وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "بعد تأكد الجهاز الفني والطبي من عدم شعور اللاعب بالآلام في الركبة، وزوال الورم في موضع الاصابة، سيشارك اللاعب في جزء من التدريبات غدًا للإطمئنان عليه". وشدد: "إذا شعر اللاعب بأي الام سيشارك في المران الرئيسي قبل المباراة كامل للتأكد من جاهزيته للمواجهة المرتقبة". وأتم: "الونش كان تعرض للاصابة في غضروف الركبة اثناء مباراة الاسماعيلي".