الطبيب المعالج: هذا هو علاج مرض مؤمن زكريا الوحيد!

شدد الطبيب المعالج لحالة مؤمن زكريا، محمود حميدة، على ضرورة مواصلة تقديم الدعم المعنوي الذي خفف الكثير من الألم على لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الغائب عن الملاعب منذ يناير 2019 بسبب إصابته بـ التصلب الجانبي الضموري في العضلات.

وأكد الطبيب أن علاج مرض مؤمن زكريا الوحيد يكمن أولاً في دعمه المعنوي من جانب جميع المحيطين به سواء لاعبين أو أسرته أو جمهوره، فهذا الدعم سيؤدي بالضرورة لتوقف تطور المرض لحين إيجاد دواء.

وحظى مؤمن زكريا بعد مرضه بدعم مادي من إدارة النادي الأهلي بصرف مقدم مدة عقده المتبقية مع الفريق خلال الصيف الماضي، بالإضافة إلى دعمه المعنوي بإطلاق لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2020/2019 باسم “دوري مؤمن زكريا”.

كما حصل مؤمن زكريا على دعوة رسمية من رئيس الاهلي “محمود الخطيب” لتسلم درع الدوري رقم 42 في تاريخ النادي في ملعب السلام خلال المباراة الختامية، والتي شهدت فوز فريقه بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش مطلع هذا الأسبوع.

لكن طبيب اللاعب يرى ضرورة الاستمرار في الدعم على نفس الوتيرة لضمان توقف أعراض المرض الذي هاجم جسد مؤمن زكريا بشكل قوي على مدار السنة الماضية.

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وقال محمود حميدة في حديثه مع قناة صدى البلد “الدعم المادي والمعتوي له أثر إيجابي فوري على حالة مؤمن زكريا، ويخفف من الألم ويقلل من أعراض المرض بدلاً من تطوره بشكل سريع”.

محمود حميدة، هو أستاذ المخ والأعصاب وأول طبيب تابع مرض مؤمن زكريا منذ يناير 2019 بعدما عاد اللاعب من السعودية بسبب فسخ نادي أحد لعقد إعارته من الاهلي بعد اكتشاف معاناته من مرض التصلب الجانبي الضموري.

وأوضح الطبيب المعالج لحالة مؤمن زكريا “في العادة لا أحب التحدث عن مريض بعينه لأن ذلك يعتبر إفشاءً للسرية، لكن بعدما رأيت تعاطف الناس ودعواتهم له بصدق، قررت الخروج للتحدث فقد يصيبه دعاء بظاهر الغيب من مخلص ويكون سببًا في شفائه”.

وأوصى الطبيب خلال حديثه بمواصلة دعم اللاعب، قائلاً “مرض مؤمن زكريا حتى الآن ليس له دواء واضح، دور الطب في حالته هو تقليل سرعة تطور المرض أو وقف تطوره، ويساعد في ذلك التأهيل النفسي بشكل مباشر، نحن ننتظر التوصل لعلاج، لكن الأمر سيحتاج لوقت، ولا بد من استمرار الدعم المعنوي والتأهيل النفسي له”.

وأختير مؤمن زكريا من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” ليكون سفيرًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المنتظر أن يُسلم كأس البطولة للفريق الفائز بنفسه في المباراة النهائية المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.