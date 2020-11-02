جدول ترتيب الدوري العراقي 2021/2020 بعد الجولة الثانية

انتهت الجولة الثانية من الدوري العراقي الممتاز موسم 2021/2020، مساء اليوم الأحد 1 نوفمبر بمباراتين، بعدما أفتتحت يوم الجمعة الماضية بأربع مواجهات، وتصدر نادي نفط الوسط جدول ترتيب المسابقة برصيد 6 نقاط بفضل تغيب نادي النجف عن مباراة ظهر أمس السبت.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم احتساب مباراة النجف ونفط الوسط بفوز الأخير بنتيجة (صفر/3) ما ساعده على اعتلاء صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن القوة الجوية الذي انتصر خارج قواعده على نفط البصرة بهدفي كرار نبيل وأيمن حسين مقابل هدف لحيدر فائق.

ونجح نادي الطلبة في تحقيق أول انتصاراته هذا الموسم، عندما تغلب على الصناعات الكهربائية بثلاثية نظيفة لمحمد خالد جفال ومظهر أحمد.

وتقدم الشرطة هو الآخر نحو المربع الذهبي بعدما هزم نادي امانة بغداد بهدفين سجلهما كريستيان أوساجونا وعلي فائز عطية، في ختام مباريات يوم الجمعة.

محدث | جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز موسم 2021/2020