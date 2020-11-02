مدرب الرجاء: سنهزم الزمالك في القاهرة في وجود حكم عادل.. وأعد الجماهير بمباراة تاريخية

أبدى المدير الفني لفريق الرجاء “جمال السلامي” ثقته في قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في المباراة التي تقام بين الفريقين يوم 4 نوفمبر، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف نظيف، وتأجلت المباراة أكثر من مرة بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبي الفريق المغربي.

وقال السلامي في تصريحات لوسائل الإعلام المغربية:”سنسجل في مرمى الزمالك بالقاهرة وسنهزمهم. أعد الجماهير بمباراة تاريخية مثلما حدث في 2006 وسنعود بالتأهل من القاهرة”.

وأضاف: “الزمالك واحد من أفضل فرق أفريقيا، ونحن ندرك مدى صعوبة اللقاء، وقد حققوا العديد من الألقاب خلال الفترة القليلة الماضية”.

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وواصل: “أطالب الاتحاد الأفريقي مجددا بحكم عادل لأن قرارات أليوم حكم الذهاب كانت ظالمة وحرمت فريقي من تحقيق التعادل على الأقل”.

فيما قالت تقارير مغربية، أن الرجاء سيفقد أحد حراس المرمى البارزين، والذي لم يتعافي من فيروس كورونا حتى الآن.

وتشد بعثة فريق الرجاء يوم الإثنين الرحال إلى القاهرة استعدادا للمباراة القوية التي ستجمعه بالزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

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