ماذا قال محمد النني بعد فوز آرسنال على مانشستر يونايتد؟

عبر نجم آرسنال الإنجيزي، محمد النني عن سعادته البالغة بعد الفوز على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد، وبأداؤه الذي قدمه خلال المباراة.

وفاز آرسنال على مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 14 عام، حيث يعود آخر فوز للجانرز على الشياطين الحمر إلى عام 2006.

وقال النني في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورتس عقب المباراة: “سعداء للغاية بمباراة اليوم، لم نفز في أولد ترافورد منذ 2006، وخسرنا أخر مباراتين، وسعيد للغاية بالأداء الذي قدمته”.

وأضاف: “أرتيتا قام بتحفيظنا طريقة لعب مانشستر يونايتد تمامًا قبل اللقاء. هو رائع جدًا في دراسة الخصوم قبل مواجهتهم، ولذلك كانت المساحات كلها مغلقة اليوم أمامهم لعدم تكرار ما أدى لفوزهم أمام باريس سان جيرمان ولايبزيج”.

وتابع: “أتينا من أجل الفوز لكن بالطريقة التي درسناها بشكل جيد قبل المباراة من خلال التعرف على أسلوبهم ومشاهدة المباريات التي لعبوها من قبل”.

واختتم: “أشكر الله على الثبات، وأثق في إمكانياتي ولا يهمني من هو المنافس بقدر تقديم المطلوب مني دائمًا”.

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وتواجد النجم المصرى ضمن المرشحين لجائزة أفضل لاعب في آرسنال خلال المباراة، حيث شارك الننى في المباراة بالكامل، وظهر بمستوى مميز طوال اللقاء، كما ساهم بشكل كبير في خروج آرسنال بالنقاط الثلاث.

وفي استفتاء لحساب آرسنال الرسمي، عبر موقع التواصل الإجتماعى، تويتر، كان النني ضمن الأسماء الأربعة المرشحة لجائزة أفضل لاعب خلال مواجهة مانشستر يونايتد، لتختار جماهير الجانرز، اللاعب الأفضل في فريقها خلال اللقاء.

حيث تواجد اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا، بجانب النجم الغانى توماس بارتى، والإسباني هيكتور بيليرين والمدافع البرازيلي جابرييل ماجالهايس.

وسجل النجم الجابونى بيير إيميريك أوباميانج، هدف فوز آرسنال، في الدقيقة 69 عن طريق ركلة جزاء تحصل عليها الظهير الأيمن هيكتور بيليرين، بعد أن عرقله نجم مانشستر يونايتد، بول بوجبا.

ورفع آرسنال رصيده من إلى 12 نقطة بعد هذا الفوز، ليرتقي للمركز الثامن، فيما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند النقطة السابعة في المركز الخامس عشر.

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