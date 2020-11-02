الامارات | مدرب شباب الأهلي يحتاج إلى الجرأة وعلاج مشكلة إهدار الفرص

شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب شباب الأهلي يحتاج إلى الجرأة وعلاج مشكلة إهدار الفرص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رياضيون أن من المبكر تقييم العمل الذي يقوم به المدرب الإسباني، غيرارد زاراغوسا، مع شباب الأهلي، مشيرين إلى أن الفريق قدّم عروضاً جيدة حتى الآن في دوري الخليج العربي، موضحين أنه ليس من المنطقي اعتبار زاراغوسا مدرباً غير ناجح مع الفريق، بعدما أهدر أربع نقاط في أول ثلاث جولات من المسابقة، بالفوز على اتحاد كلباء والتعادل مع كل من العين والوحدة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «إن زاراغوسا يحتاج إلى أن يكون أكثر حزماً مع اللاعبين»، موضحين أن «المدرب الشاب يجب أن يتعامل بجرأة مع نجوم الفريق»، بينما شددوا على أن المشكلة الأساسية في الفريق تكمن في إهدار عدد كبير من الفرص السهلة خلال جميع المباريات، ما أسهم في ضياع أربع نقاط، والأمر نفسه في مسابقة دوري أبطال آسيا، ما تسبب في خروج الفريق من دور الـ16».

من جهته، قال نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي، عنتر مرزوق: «إن شباب الأهلي قدم مستويات جيدة في دوري أبطال آسيا، والجولات الثلاث الأولى في الدوري، رغم الخروج من البطولة القارية وإهدار أربع نقاط في أول ثلاث جولات من الدوري».

وأضاف: «أستطيع أن أحدد مشكلة شباب الأهلي في نقطتين، الأولى أن يحل المشكلة التي يعانيها خط هجوم الفريق، خصوصاً أن الجولات الثلاث الأولى شهدت إهدار اللاعبين العديد من الفرص السهلة، أما النقطة الثانية فهي أن المدرب الإسباني يجب أن يغير أسلوبه في التعامل مع اللاعبين، وأن يكون أكثر حزماً وجدية، ولا ينظر إلى تقارب السن بينه وبين اللاعبين، أو أنه يتعامل مع عدد كبير من النجوم».

بدوره، أكد المحلل الرياضي، محمد مطر غراب، أن الأندية التي تنافس على الألقاب تحتاج إلى نوعية مختلفة من المدربين، لذلك أرى أن زاراغوسا يجب أن يكون أكثر إقناعاً بشخصيته وقوتها بالنسبة للاعبي شباب الأهلي».

وأكمل: «مسألة التعاقد مع مدرب شاب، ليس له سيرة ذاتية قوية، تعود إلى إدارة النادي التي راهنت على المردود الذي قدمه مع فريق تحت 21 سنة، ولاشك أنه يجب توفير سبل النجاح كافة، حتى يحقق المدرب النتائج المرجوة منه».

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وأشار إلى أن تعثر الفريق بالتعادل في مباراتين، لا يجب أن يتحمله المدرب بمفرده، وأن يتم حل أي مشكلة يواجهها الفريق، وأن يتم توفير بيئة تساعد على النجاح، وهي كلها عوامل مهمة لها تأثير في نتائج الفريق.

في المقابل، قال لاعب الجزيرة والوصل السابق، يوسف عبدالعزيز، إنه لا يجب الحكم مبكراً على مردود مدرب شباب الأهلي، موضحاً: «أرى أن اختيار إدارة النادي للمدرب الإسباني زاراغوسا، جاء وفقاً للعمل الذي قام به مع فريق تحت 21 سنة، وبالتأكيد لدى الإدارة وجهة نظر يجب احترامها».

وأضاف: «يجب الصبر على المدرب، ومنحه الفرصة كاملة، خصوصاً أنني أرى أنه مدرب ممتاز، ولديه فكر جيد، ولا يجب إغفال أن جدول المباريات أسهم في خوض شباب الأهلي مباراتين من العيار الثقيل أمام العين والوحدة، وهذا النوع من المباريات، يحتاج إلى جزئيات صغيرة لتحقيق الفوز بها».

• شباب الأهلي تغلّب على اتحاد كلباء، وتعادل مع العين والوحدة في المباريات الماضية.

• 4 نقاط أهدرها شباب الأهلي في ثلاث جولات لدوري الخليج العربي.

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