الامارات | التنافس يشتد بين الإمارات والبطائح للتأهل إلى دور الـ 16 في الكأس

شكرا لقرائتكم خبر عن التنافس يشتد بين الإمارات والبطائح للتأهل إلى دور الـ 16 في الكأس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اشتد التنافس بين الإمارات والبطائح على خطف بطاقة التأهل الوحيدة عن المجموعة الأولى إلى دور الـ16 من مسابقة كأس رئيس الدولة، بعد فوز الأول على العربي 5-1، ونيل البطائح نقطة ثمينة بتعادله أمام مضيفه دبا الحصن 1-1، ليتساوى الفريقان برصيد ثماني نقاط في الصدارة.

وازدادت المنافسة في المجموعة الثانية للتعرف إلى بطلها، بعد تعادل دبا الفجيرة مع العروبة 1-1، وهي النتيجة التي أبقت حظوظ مصفوت (خمس نقاط) قائمة في التأهل، عن المجموعة التي يتصدرها العروبة بسبع نقاط ودبا الفجيرة بخمس نقاط.

وكانت نتائج الجولة الرابعة، أول من أمس، قد شهدت أيضاً تعادل الحمرية مع التعاون 2-2، ومسافي مع الذيد 2-2.

من جهته، قال عضو مجلس إدارة شركة الإمارات لكرة القدم مشرف الفريق الأول، خليل الطويل، لـ«الإمارات اليوم»: «إن وفرة الأهداف المسجلة في المباريات التي خاضها الفريق تعكس جاهزية اللاعبين ليكونوا بالواجهة في الموسم الحالي»، وأضاف «الإحصاءات تؤكد قوة خط هجوم الصقور، ونتطلع إلى تطوير ذلك مرحلة بعد أخرى، على أمل أن نصل لدوري المحترفين بفريق قوي وقادر على التألق، وهو جهد خاص يقوم عليه المدرب المقدوني جوجيكا».

وتابع: «معظم الفرق تستعد للدوري من خلال تمهيدي الكأس، إلا نادي الإمارات، فهو يلعب من أجل الحفاظ على تاريخه الجميل في هذه البطولة، التي توج بلقبها قبل 10 سنوات، وقادته للعب في الآسيوية ونيله لكأس السوبر، لذلك على الرغم من اقتراب الفريق من التأهل إلا أننا سنلعب المباراة المقبلة بحرص كبير وأهمية قصوى، خصوصاً أن البطائح فريق قوي».

المباريات المقبلة

■ البطائح - الإمارات 6 نوفمبر

■ مسافي - دبا الفجيرة 7 نوفمبر

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■ العروبة - مصفوت 7 نوفمبر

احتمالات التأهل

■ الإمارات: يحتاج إلى التعادل فقط للتأهل.

■ البطائح: الفوز فقط.

■ العروبة: التعادل على أقل تقدير.

■ مصفوت: الفوز، وتعثر دبا الفجيرة.

■ دبا الفجيرة: الفوز، وخسارة العروبة.

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