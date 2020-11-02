الامارات | لاعبو النصر: الفوز على الوصل في الدوري حفّزنا للقب «الصالات»

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو النصر: الفوز على الوصل في الدوري حفّزنا للقب «الصالات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعبو النصر عن سعادتهم بعد تتويجهم بكأس الاتحاد لكرة قدم الصالات عقب الفوز في المباراة النهائية على البطائح بنتيجة 7-6، في قاعة مليحة الرياضية، أول من أمس، وشهدت تقلبات في النتيجة، منها تسجيل أربعة أهداف في أقل من دقيقة قلبت تأخر العميد إلى فوز.

ونجح نجم المباراة محمد عبيد في تسجيل ثلاثة أهداف حاسمة، منها هدفان في آخر نصف دقيقة من المباراة، أحدهما في الثانية 29 قبل صافرة حكم المباراة، وآخر هدف ذهبي جاء قبل أربع ثوانٍ من النهاية.

من جهته، قال هداف المباراة ونجم العميد محمد عبيد لـ«الإمارات اليوم»: «إن فوز الفريق الاول لكرة القدم على الوصل في دوري المحترفين انعكس على معنويات فريق الصالات وتمكن من خوض مباراة فنية من الطراز العالمي قادت للفوز بالمباراة ونيل اللقب»، مؤكداً «لولا ذلك لما تمكن الفريق من تحقيق اللقب».

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بدوره، قال لاعب النصر بدر إبراهيم: «إن النصر استحق اللقب، وسعداء بالفوز ببطولتين لكأس الاتحاد في عام واحد، الأول كان مع فريق البطائح عن الموسم الماضي، ومع النصر في 2020». وأضاف: «نتطلع الى أن يكون الموسم الجديد مكللاً بالألقاب، وكأس الاتحاد بداية لذلك».

أما حارس النصر محمد سالم، فقال: «أشعر بسعادة لا توصف للفوز، بالرغم من انني تعرضت للإصابة قبل بداية المباراة بدقائق وأثناء الإحماء، وشعوري بألم الإصابة الذي تلاشى مع كل هدف يحرزه الفريق، وهذه النتيجة وهذا اللقب يؤكد أننا ماضون لإنجازات عديدة الموسم الجاري».

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