الامارات | رمسة ملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واسطة
أكد لاعب محترف مع نادٍ منافس أن مستواه الفني أفضل بكثير من زملاء له في الفريق، لكنه لا يملك «واسطة» للعب أساسياً رغم قناعة المدرب به، إذ يواجه المدرب ضغوطاً كبيرة من أعضاء الإدارة لإشراك لاعبين من طرفهم.
تفاعل
تفاعل جمهور من أندية الإمارات الشمالية مع «رمسة» تم نشرها، في عدد الجمعة الماضية، حول المدرب وليد عبيد، متمنين أن يتم إعطاؤه الفرصة مجدداً، والصبر عليه لما يملكه من إمكانات قيادية مميزة.
ترميم
يحاول المسؤول البارز في اتحاد لعبة جماعية ترميم العلاقة بينه وبين وسائل الإعلام، بعدما ساءت في الفترة الماضية، بسبب تجاهله التواصل مع ممثلي وسائل الإعلام الذين يغطون أنشطة الاتحاد.
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