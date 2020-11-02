الامارات | كرونسلاف: نعاني نتائج سلبية أمام عجمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن كرونسلاف: نعاني نتائج سلبية أمام عجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الكرواتي كرونسلاف، أن مباراة فريقه غداً أمام عجمان غاية في الصعوبة، خصوصاً أن المنافس نجح خلال الموسم الماضي في حصد ست نقاط من النصر، ونبه إلى أهمية الحذر من المواجهة، وخوضها بقوة ورغبة للظهور بمستوى قوي يساعد الفريق على الفوز بالثلاث نقاط، ومواصلة الانتصارات.
وقال خلال مؤتمر صحافي: «الأجواء رائعة في التدريبات، خصوصاً بعد الفوز بالديربي، واللاعبون يؤدون التدريبات بجدية، ويظهرون بمستويات عالية، ونحن نمتلك مجموعة لاعبين على أعلى مستوى، لديهم مقدرة كبيرة على تحقيق الفوز بالمباراة المقبلة، وكسر النتائج السلبية أمام عجمان». وأكد كرونسلاف على رغبة اللاعبين في مواصلة الانتصارات في جميع المباريات المقبلة، موضحاً أن جميع اللاعبين جاهزون لخوض المباراة المقبلة، باستثناء الثنائي جاسم يعقوب وعبدالرحمن يوسف، اللذين يواصلان التدريبات التأهيلية.
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