شكرا لقرائتكم خبر عن وائل القباني: رجاء 2002 أفضل من 2020 وفوز الزمالك في الذهاب خادع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث وائل القباني، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن فوز نادي الزمالك في لقاء الذهاب أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والاستعدادات للقاء الإياب المقرر له يوم الأربعاء المقبل.

وقال وائل القباني في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «يجب على نادي الزمالك التركيز في لقاء الإياب لأن نتيجة الفوز بهدف وحيد هي نتيجة خادعة».

وتابع: «رجاء 2002 أفضل من 2020 ولا يمكن مقارنة الجيل الحالي بجيلنا».