شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «إيفونا» يكشف سبب عدم عودة اللاعب إلى الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل ماليك إيفونا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقًا، عن حقيقة اقتراب المهاجم الجابوني من صفوف النادي الأهلي.

وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «لدي بعض المقربين داخل الأهلي وعرضت عليه إيفونا وكل المطلوب من أجل الحصول على خدماته».

وتابع: «لم يتم الرد بشأن عودة إيفونا ولكن أعتقد أن عدد الأجانب هو من يمنع عودة اللاعب».