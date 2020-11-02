شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: توصلنا لاتفاق مبدئي لعودة فخر الدين بن يوسف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، توصل ناديه لاتفاق مبدئى بعودة التونسى فخر الدين بن يوسف لصفوف الدراويش بالموسم الجديد.

وقال وحيد في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «كنا بصدد شكوى فخر الدين بن يوسف بعد إعلان الصحافة التونسية عزم اللاعب شكوى الدراويش في الفيفا، ولكن بعد تصريحاته التليفزيونية وأسلوبه المحترم عن القلعة الصفراء قررنا التراجع عن الشكوى».

وأضاف: «دخلنا في مفاوضات لاستعادته، وبالفعل توصلنا لاتفاق مبدئى وسنعلن التفاصيل في وقتها».