شكرا لقرائتكم خبر عن علاء وحيد: «بابل» صفقة مميز للإسماعيلي.. ويريد الاحتراف عبر بوابة الدراويش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد علاء وحيد، المتحدث الرسمي لنادي الإسماعيلي، أن الأنجولي أري بابل، صفقة مميزة للغاية لقلعة الدراويش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال وحيد في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «بابل سعيد برد فعل جماهير الإسماعيلي على انضمامه إلى صفوف الفريق وهو يعلم أن قلعة الدراويش ستكون بوابته للإحتراف الأوروبي خلال الفترة المقبلة».

وأضاف: «بابل يريد المشاركة أساسيًا وهو الأمر الذي يريده ويرفض الجلوس احتياطيًا، ورفض الكشف لنا عن فشل انضمامه إلى فريق الزمالك».