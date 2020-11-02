شكرا لقرائتكم خبر عن وكيله: بورتو البرتغالي طلب ضم أحمد فتوح من الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عبدالرحمن إسماعيل، وكيل أحمد أبوالفتوح، لاعب نادي الزمالك المعار في صفوف سموحة، عن مصير اللاعب الذي أنضم إلى صفوف المنتخب الوطني.

وقال عبدالرحمن إسماعيل في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «أبحث مع نادي الزمالك موقف أحمد أبوالفتوح في الوقت الجاري وإذا لم يوافق الزمالك على عودته فهو يمتلك أكثر من عرض محلي وخارجي».

وأوضح: «أبرز العروض التي يمتلكها أبوالفتوح من نادي بورتو البرتغالي».