شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي: عشقي للأهلي منعني من الانضمام لبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي الذي تمت إعارته في صفوف نادي الاتحاد السكندري، عن تفاصيل مفاوضات نادي بيراميدز معه في الفترة الماضية.
وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «بيراميدز تواصل معي لضمي قبل الانتقال للاتحاد السكندري إلا أن عشقي للقلعه الحمراء منعني من الموافقة على العرض».
وأوضح: «لن ألعب في مصر إلا في الاتحاد السكندري أو الأهلي وأطمح للاحتراف الخارجي».
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