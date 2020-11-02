«الدوماني»: «الونش» أفضل مدافع في الزمالك وتواجده أمام الرجاء ضروري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عبداللطيف الدوماني، لاعب نادي الزمالك سابقًا، عن الخط الدفاعي لنادي ميت عقبة قبل مواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وقال عبداللطيف الدوماني في تصريحات لبرنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «الزمالك يمتلك خط دفاع قوي ولكن محمود الونش هو أفضل مدافع في الزمالك وأفضل أيضًا من محمود علاء وهذا لا يقلل من الأخير».
وتابع: «أتمنى أن يلحق الونش بلقاء الرجاء فتواجده ضروري للغاية في تلك المباراة المهمة».
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