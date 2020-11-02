عمر ربيع ياسين: تزايد فرص «الونش» في اللحاق بمباراة الرجاء المغربي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، شارك في جزء من تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، اليوم الأحد.
وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج «نمبر وان» على قناة «النهار»: «بعد تأكد الجهاز الفني والطبي من عدم شعور اللاعب بالآلام في الركبة، وزوال الورم في موضع الاصابة، سيشارك اللاعب في جزء من التدريبات غدًا للاطمئنان عليه».
وشدد: «إذا لم شعر اللاعب بأي آلام وسيشارك في المران الرئيسي قبل المباراة كامل للتأكد من جاهزيته للمواجهة المرتقبة».
وأتم: «الونش كان تعرض للإصابة في غضروف الركبة اثناء مباراة الاسماعيلي».
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