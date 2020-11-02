شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي يوضح حقيقة تمديد عقده مع الأهلي قبل الانتقال للاتحاد السكندري والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تحدث عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي، الذي تمت إعارته في صفوف نادي الاتحاد السكندري، عن موقفه من تجديد عقده في الأهلي.
وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «قمت بالتجديد مع النادي الأهلي قبل توقيع إعارتي مع نادي الاتحاد السكندري».
وتابع: «مددت عقدي مع الأهلي 3 سنوات قبل الانتقال للاتحاد السكندري».
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