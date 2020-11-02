شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدي: فضلت الاتحاد السكندري علي هذا النادي رغم فارق العرض المادي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال عمار حمدي، لاعب الاتحاد السكندري الحالي والأهلي سابقًا، إنه سعيد بالانتقال إلى صفوف نادي الاتحاد السكندري بسبب جماهيره وإدارته.
وأكد عمار حمدي في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة «النهار»: «تلقيت عدد من العروض المحلية والأجنبية وعلى رأسها كاراجمرك التركي».
وتابع: «فضلت الاتحاد السكندري على كاراجمرك التركي رغم تقاضي مبلغ مالي أقل مع زعيم الثغر».
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