شكرا لقرائتكم خبر عن «عبد العال»: المحترفون الأفارقة في الدوري المصري دون المستوى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أنه لا يوجد لاعب أفريقي في الدوري المصري مستواه مميز، موضحًا بأنه يوجد لاعبين مصريين أفضل بكثير.
وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «يوجد لاعبين مصريين أفضل من الأفارقة المتواجدين أبرزهم مصطفي محمد وصلاح محسن، ولم أقتنع بأى مهاجم أفريقي خلال الموسم الماضي في الأندية، وأفضل أفارقة في الدوري هم أجايي وديانج وتراوري».
وأضاف: «عندما يحضر المحترف الأفريقي إلى مصر لا يستطيع اللعب على الإطلاق، يجب عند التعاقد مع لاعب أفريقي أن يكون مميزًا للغاية ومن ثم يتجه إلى أوروبا».
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