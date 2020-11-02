شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال»: «دونجا» الأنسب للزمالك.. و«بكري» لا يليق بالأبيض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، نصيحة لمسؤولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع لاعب خط وسط ومدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «أفضل بديل لطارق حامد في خط الوسط هو نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، إلى جانب ضرورة التعاقد مع مدافع مميز، ومن ثم يرحل محمد عبدالسلام على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات».

وأضاف: «عبدالله بكري لا يليق بمستوي الزمالك على الإطلاق، ورجب بكار سنه كبير لا يصلح للفريق الأبيض خلال الوقت الحالي».