«عبدالعال»: محمد شريف أفضل من «جيرالدو»..وصالح جمعة «وزنه زائد»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أن المارد الأحمر سيستفاد كثيرًا من قراراه بعودة الثلاثي محمد شريف وأكرم توفيق خلال الموسم الكروي الجديد.
وقال عبدالعال في برنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «Ten»: «محمد شريف أفضل بكثير من الأنجولي جيرالدو وظهر مع فريق إنبي بمستوى عال للغاية وكان عنصر مؤثر داخل الفريق البترولي، إلى جانب أكرم توفيق والذى أصبح لاعب خط وسط عصري».
وعن صالح جمعة: «يجب عليه التركيز في التدريبات ووزنه زائد للغاية والجميع يحارب من أجله وكان يجب عليه التدريب منفردًا من أجل الوصول للوزن المثالي».
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