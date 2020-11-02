شكرا لقرائتكم محمد فضل: لن أخوض الانتخابات وأزمة كهربا في الانضباط والزناتى قدم استقالته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن طموح اللجنة الخماسية لن ينتهى بنهاية الدورى، وأشكر الدولة بكافة أجهزتها على إعادة النشاط الرياضى بكامل أقسامها واستكمالها ونهايتها.

وقال محمد فضل في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورت 1: "حسام الزناتى قدم استقالته بعد انتهاء الدورى وحسام كان عاوز يمشى منذ فترة وظل حتى ينهى ما بدأه، وطموحنا لم ينته بنهاية الدورى ونعمل على أكثر من ملف".

وأضاف محمد فضل: "أنهينا اللائحة الجديدة ومنتظرين رد الاتحاد الدولى "فيفا" وإقامة انتخابات اتحاد الكرة وستعرض على 96 ناديا قوام الجمعية العمومية، واللجنة لن تخوض الانتخابات لأنها ستشرف عليها، ولن أدخل الانتخابات وأديت فترة التكليف ولا توجد أغراض شخصية".

وتابع عضو اتحاد الكرة: "تطبيق تقنية الفيديو إنجاز واجه تحديات كتيرة، ولكن بفضل الله تم إنجازه وتسويقه للشركة الراعية، وأبارك للأهلى وجماهيره، وأتمنى فوز الزمالك على الرجاء، لكى يكون النهائى بين الأهلى والزمالك، وكنت أتمنى تتويج بيراميدز بالكونفدرالية".

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وقال فضل: "لا مجال للانتماءات والمجاملات للأهلى أو الزمالك داخل اتحاد الكرة، ووضعنا فى اللائحة الجديدة فكرة الرابطة التى سيمثلها الأندية لإرساء العدالة بين الأندية، ورابطة الأندية موجودة فى العالم بأكمله وحصلنا على الموافقة بإنشائها، وهى أن يقوم كل نادى بترشيح شخص خارج العمل فى النادى ويجرى انتخابات بينهما ويتم اختيار 5 أشخاص منهم لإدارة الرابطة".

وأضاف فضل: "أبارك لمؤمن زكريا على تواجده فى ليلة التتويج وهو نجم اليوم، وكمان كان بطل حملتنا لإعلان تيشيرت المنتخب، وزوجة مؤمن مثال للست الأصيلة التى تقف بجانب زوجها فى المحن".

وعن أزمة كهربا، قال فضل: "موضوعى مع كهربا تحول إلى لجنة الانضباط ولا داعى للكلام واللجنة هتاخد القرار المناسب وأشكر سيد عبد الحفيظ على تصريحه اليوم، واللجنة هتجتمع بكرة وهتاخد القرار بكرة، ولو كهربا له حق فلجنة الانضباط مكلفة أنها تجيبه ونفس الكلام لو أنا لي حق هاخده ومفيش حد فوق القانون، وأى حد هيتجاوز لازم يتعاقب حتى لو هو مسئول اتحاد الكرة، مؤكدا: لا أحد فوق العقاي سواء كان لاعبا أو مسئول".