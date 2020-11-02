شكرا لقرائتكم عمرو محب يمثل الاتحاد الأفريقي للدودج بول في اجتماع أشرف صبحي الأربعاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى عمرو محب رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للدودج بول دعوة من الكونفدرالية الأفريقية "الأوكسا" برئاسة أحمد ناصر لحضور الاجتماع المرتقب مع أشرف صحي وزير الشباب والرياضة والمقرر انعقاده الأربعاء المقبل.

ومن المقرر أن يقوم عمرو محب بالمشاركة في الاجتماعات بصفته رئيساً للاتحاد الافريقي للعبة الدودج بول حيث يناقش وزير الرياضة مع رؤوساء الاتحادات الإفريقية عددا من الملفات الهامة أبرزها الاستعدادات الجارية للمشاركة في البطولات القارية والعالمية خلال الفترة المقبلة في ظل التحديات التي تفرضها مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد والموجة الثانية التي بدأت تضرب العديد من البلدان خاصة الافريقية والعربية المجاورة وكيفية التنسيق لتفادي مثل هذه الأضرار.

ويعمل عمرو محب بجانب عمله بالترجمة في الجهاز الفني بالنادي الأهلي، محاضرا بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وعمله مسئولاً عن دبلومة فيفا للإدارة الرياضية بمصر التي يشارك في تنظيمها جامعة القاهرة.

وعمل عمرو محب مترجما بالأهلي مع عدد من المدربين بسبب خبراته الطويلة وإجادته للفرنسية والإنجليزية، مثل الفرنسي باتريس كارتيرون والسويسري رينيه فايلر وحاليا الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

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وانتشرت خلال السنوات القليلة لعبة الدودج بول بشكل كبير بين الشباب ما ساهم في تحقيق المنتخبات الوطنية سواء على مستويات الرجال أو السيدات والمختلط مراكز متقدمة بين الدول الكبرى في اللعبة أمثال الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من البلدان الأوروبية.

من جانبه، أكد عمرو محب سعادته بالدعوة التي تلقاها من الأوكسا لحضور اجتماع وزير الشباب والرياضة خاصة وأنها تأتي في فترة تقوم فيها الدولة بمواجهة كافة التحديات للحفاظ على استمرار النشاط الرياضي الذي يعود بالنفع على المنتخبات الوطنية مشدداً على أن مصر من المقرر أن تستضيف بطولة العالم المقبلة للدودج بول والتي تم تأجيلها العام الحالي بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وتحدث الحائز مؤخراً مع الأهلي على لقب الدوري المصري الممتاز عن أن هناك تقدم كبير في الرياضة المصرية في ظل وضوح عدد من الرؤى ورغبة الدولة في دخول جميع الألعاب عالم الإحتراف.