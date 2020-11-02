شكرا لقرائتكم رضا عبد العال: تأجيل مباراة الرجاء فى صالح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد رضا عبدالعال، نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أن لاعبو الزمالك، استفادوا من قرار تأجيل مباراة الرجاء المغربي، موضحًا أنه كان فى صالح الفريق الأبيض مضيفا:" هذه فرصة مميزة للبرتغالي باتشيكو من أجل وضع بصماته على الفريق ومعالجة الأخطاء خلال الفترة الماضية، ويجب أن يستفاد من خلال فترة التأجيل".

قال عبد العال في تصريحات تلفزيونية: "الزمالك نجح فى استعادة محمود علاء وحازم إمام وفرجاني ساسي وأصبح كامل العدد، وأنصح باتشيكو بمشاهدة مباراة الذهاب أمام الرجاء لمعالجة الأخطاء".

كشف نجم الزمالك والأهلي الأسبق، أن المارد الأحمر سيستفاد كثيرًا من قراراه بعودة الثنائي محمد شريف وأكرم توفيق خلال الموسم الكروي الجديد.

تابع: "محمد شريف أفضل بكثير من الأنجولي جيرالدو وظهر مع فريق إنبي بمستوي عال للغاية وكان عنصر مؤثر داخل الفريق البترولي، إلى جانب أكرم توفيق والذى أصبح لاعب خط وسط عصري".

وعن صالح جمعة: "يجب عليه التركيز فى التدريبات ووزنه زائد للغاية والجميع يحارب من أجله وكان يجب عليه التدريب منفردًا من أجل الوصول للوزن المثالي".

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وجه رضا عبدالعال ، نصيحة لمسؤولي القلعة البيضاء بالتعاقد مع لاعب خط وسط ومدافع خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قائلا:" أفضل بديل لطارق حامد فى خط الوسط هو نبيل عماد دونجا لاعب بيراميدز، إلى جانب ضرورة التعاقد مع مدافع مميز، ومن ثم يرحل محمد عبدالسلام على سبيل الإعارة من أجل اكتساب الخبرات".

وواصل: "عبد الله بكري لا يليق بمستوي الزمالك على الإطلاق، ورجب بكار سنه كبير لا يصلح للفريق الأبيض خلال الوقت الحالي".

أوضح عبد العال أنه لا يوجد لاعب أفريقي فى الدوري المصري مستواه مميز، مؤكدا أنه يوجد لاعبين مصريين أفضل بكثير.

وأكمل "يوجد لاعبين مصريين أفضل من الأفارقة المتواجدين أبرزهم مصطفي محمد وصلاح محسن، ولم أقتنع بأى مهاجم أفريقي خلال الموسم الماضي فى الأندية".

واختتم: "عندما يحضر المحترف الأفريقي إلى مصر لا يستطيع اللعب على الإطلاق، يجب عند التعاقد مع لاعب أفريقي أن يكون مميزًا للغاية ومن ثم يتجه إلى أوروبا".