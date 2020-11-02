شكرا لقرائتكم محمد فاروق: موسيماني يؤجل حسم مصير صالح جمعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي محمد فاروق، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي، قرر تأجيل حسم مصير صالح جمعة، لاعب وسط الفريق، خلال الفترة القليلة المقبلة.

وقال فاروق فى تصريحات تلفزيونية :" موسيماني قرر حسم مصير صالح جمعة حتي يراه فى المباريات المقبلة للفريق فى بطولة كأس مصر للحكم النهائي على مستواه".

وأضاف: "مسؤولو الأهلي قرروا فى حالة رحيل صالح جمعة هو تلقي عرض مميز من الناحية المادية إلى جانب أيضًا أحمد الشيخ".

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أكد فاروق، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، قرر تدعيم خط وسط الفريق، خلال الموسم الكروي الجديد، وذلك فى فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وواصل:" مسئولو الزمالك قرروا رفع العرض المالي المقدم للحصول على خدمات دونجا وعبدالله بكري ورجب بكار لاعبي فريق بيراميدز إلى 40 مليون جنيه بدلًا من 30 مليون".

واختتم: "مسؤولو الزمالك يحاولون الضغط على مسئولي بيراميدز وإقناعهم بالتخلي عن الثلاثي في الموسم المقبل".