شكرا لقرائتكم دروجبا: الأهلي يملك مقومات الفوز بدوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق أحمد حسن دروجبا لاعب الأهلي السابق، على وصول النهائي لدوري أبطال أفريقيا والمباراة النهائية التي تنتظره يوم 27 من الشهر الجاري.

وقال دروجبا في تصريحات تليفزيونية لبرنامج البيت الكبير عبر فضائية الأهلي: "الأهلي يملك مقومات التتويج بالبطولة، وموسيماني قدم شهادة اعتماده، لكن من الصعب سؤالي عن التشكيل الأفضل لأن كل العناصر الموجودة مميزة".

وأضاف دروجبا أن الأهلي اعتمد سياسة الزج باللاعبين الشباب من قطاعات الناشئين في الفترة الأخيرة بفضل فكر خالد بيبو، موضحا أن الأهلي افتقد هذه الميزة منذ سنوات طويلة مثمنًا الطفرة التي حدث على مستوى الأكاديميات والناشئين.

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وتحدث دروجبا عن مسيرته في الأهلي قائلا: "مش من السهل أن تأتيك فرصة اللعب في الأهلي، أحسد من يتمسك بالفرصة وتساعده الظروف، حينما كنت في الفريق وجدت منافسة شرسة من أحمد بلال وأسامة حسنى وهاني العجيزي وعماد متعب في بداياته، كان من الصعب اثبات موهبتي وسط كل هؤلاء اللاعبين".

وانتقل هداف غزل المحلة إلى الأهلى بعد منافسة شرسة مع الزمالك وكان وقتها هداف الدورى مع غزل المحلة، إلا أنه ونظرا لتواجد العديد من النجوم مع المارد الاحمر خلال فترة تولى مانويل جوزيه تدريب الأهلى فى ولايته الثانية اختفى اللاعب تماما وأصبح حبيسا لدكة البدلاء الامر الذى أدى فى النهاية لرحيله.